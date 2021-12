Je vais t'aimer le 4/12 à Toulouse

Vinicius Timmerman le toulousain de la comédie musicale "Je vais t'aimer" nous confie son bonheur de faire partie de cette troupe, et évoque ses années passées à Toulouse. Il est l'invité de Circuit Bleu Côté Culture sur France Bleu Occitanie.

J'ai proposé que mon personnage prenne l'accent toulousain pour le Zénith de Toulouse samedi 4 décembre 2021, mais nous respectons l'œuvre. Vinicius

Cette semaine, vous savez que vous aller chanter. La comédie musicale en partenariat avec France Bleu qui reprend les grands tubes de Michel Sardou c'est Je Vais T'aimer. Et dans cette troupe, un toulousain. Interview de Vinicius Timmerman. En 2014, après un Master en Product Design Écologique des Beaux-Arts de Toulouse, il décide de se réorienter vers les Arts Scéniques. Il s’installe à Paris où il intègre le Cours Florent. 1ère radio pour lui sur France Bleu.

L'interview Copier

91 représentations à Bercy en solo pour Michel Sardou, un record ! 26 albums studio publiés, auquel il faut ajouter dix-neuf albums live et plusieurs dizaines de compilations. 100 millions de disques vendus au cours de sa carrière. En France, ce chiffre colossal fait de Michel Sardou l’un des plus gros vendeurs de disques de tous les temps, avec Johnny Hallyday. 340 représentations à l’Olympia, entre 1971 et 2013. En 1995, il tient l’affiche pendant cinq mois consécutifs !