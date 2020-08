Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday à Toulouse

Le 18 septembre 2020, nouvel album pour la voix de l'idole des jeunes. "Rester le même" est déjà disponible en précommande. Jean-Baptiste Guégan, incroyable talent, est de passage dans la ville rose et dans la Vie en Bleu.

Pendant le confinement, j'ai parlé avec les techniciens du studio de Nashville par ordinateurs interposés. JB Gégan.

Un deuxième album le 18 septembre !

Jean-Baptiste Guégan s'est fait connaître sur M6 en remportant la victoire dans l'émission "La France a un incroyable talent". Après le décès de Johnny Hallyday, le sosie vocal a pu rendre hommage à Johnny et il s'est approprié des titres écrits pour le rockeur préféré des français, parti trop tôt. Désormais il sort un nouvel album "Rester le même" le 18 septembre 2020 avec des titres personnels où il incarne un papa, où il s'adresse à sa maman disparue, et où tout simplement il nous décrit la vie d'un homme. Michel Mallory, le parolier officiel du taulier est tombé sous le charme de Jean-Baptiste Guégan et après un premier album "Puisque c'est écrit", il continue de prendre le chanteur sous son aile. Pour information, c'est en 1992 que le fan assiste à son premier concert de Johnny Hallyday.

Un breton de passage en Occitanie

En studio, au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot, Jean-Baptiste Guégan apparaît accessible, souriant, simple et adresse des remerciements chaleureux à Slimane ou Marc Lavoine qui lui ont écrit des chansons. En avant-première, découvrez des extraits inédits de ce nouvel album à 9h10 dans la vie en Bleu sur France Bleu Occitanie. Jean-Baptiste Guégan est notre star du jour le mardi 1er septembre.