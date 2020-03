Jean Ferrat nous quittait il y a dix ans : son Ardèche d'adoption, les Cèvennes et Antraigues

Jean Ferrat nous parle des Cévennes avec Denise Glasser, productrice et présentatrice de télévision, particulièrement connue pour l'émission musicale Discorama.

Moi, je suis pour le progrès technique, et je me demande ce qu'il restera d'une civilisation qui ira dans la lune et qui ne sait plus faire la soupe. Jean Ferrat