Jean-Jacques Lester fait une apparition remarquable dans le nouveau clip du chanteur nantais Gaume

Gaume ex participant à The Voice (saison 3) poursuit une carrière pop rock avec de superbes album en anglais. Coup de théâtre cette fois-ci , il chante en français et devrait sortir un album intégralement en français "Quand j'étais sur terre" le 23 septembre 2022.