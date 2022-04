Jean-Jacques Milteau remplace Brad Mehldau au Festival-Atelier Jazz de Meslay-Grez

La 25e édition du Festival-Atelier Jazz de Meslay-Grez aura lieu du 21 au 28 mai 2022. Une édition qui perd malheureusement sa tête d'affiche. En effet, Brad Mehldau annule ses prochains concerts "pour raisons de santé" expliquent les organisateurs mayennais dans un communiqué. Avec ses musiciens Larry Grenadier et Jeff Balard, Brad Mehldau devait se produire le samedi 28 mai, à la salle socioculturelle de Meslay-du-Maine (20h30).

Un très joli nom du jazz et du blues remplacera le Brad Mehldau Trio puisqu'il s'agit de Jean-Jacques Milteau. L'harmoniciste de 72 ans, Victoire du Jazz en 2003, donnera un concert avec le guitariste Manu Galvin, et les chanteurs Michael Robinson et Ron Smyth. Même jour, même heure, même lieu.

Les personnes ayant déjà acheté un billet pour le concert de Brad Mehldau pourront rentrer au concert de Jean-Jacques Milteau avec ce billet, précisent les organisateurs. Si vous souhaitez vous faire rembourser, vous pouvez écrire à l'adresse suivante : info@festivaljazz-meslay.com