Jeane Manson, la Catalogne du Sud et les Pyrénées-Orientales

7 Disques d'Or, un Disque de Platine, plus de 30 millions de disques vendus, la musique, la danse, la comédie, la chanson, c'est tout ça l'univers de Jeane Manson qui est passée par notre web émission « La Grande Confinade ».

Des souvenirs et l'avenir

Jeane Manson a vue le jour à Cleveland dans l'Ohio aux Etats-Unis. Elle a grandi au Mexique aux côtés d'un papa écrivain, publicitaire et d'une maman chanteuse de jazz et qui a eu la chance d'accompagner le groupe « Louis Prima ».

Jeane a appris la guitare, le piano, elle a pris des cours de théâtre en Californie, a suivi des études musicales avant de connaître le succès à Hollywood. Le cinéma, la chanson et une véritable vocation artistique.

A la fin de 70 c'était une époque fantastique parce-que les artistes pouvaient s'exprimer avec la comédie, avec la musique, ensemble, des duos, c'était à l’Américaine, disons-le comme ça, c'était très joli, parce que à la fois c'était comment les Français voyaient l’Amérique. Après, tout change dans la vie, rien n'est pareil … et il va falloir que l'on survive de toute façon et on trouve d'autres moyens de communication, donc avec le temps, différentes musiques passent. Moi comme j'ai toujours été passionnée pour pouvoir apporter un peu la beauté dans la musique, parce que je pense que ce genre de vibrations je voulais les colporter plus que tout.

Un nouvel album en trois langues

« LATINA SENSACIÓN » c'est le 28ième album de Jeane Manson, elle célèbre avec lui ses 45 ans de chansons. Des titres en espagnol, Jeane a vécue au Mexique, mais aussi un véritable mélange de style avec l'anglais et le français.

Le chant et les langues donnent différentes intonations dans la voix. J'adore chanter en espagnol, parce qu'il y a une force dans les voyelles, le français c'est autre chose, c'est beaucoup plus chansonnant, c'est plus poétique, dans la finition des phrases et l'anglais c'est beaucoup plus facile, c'est tout ouvert donc ça donne différentes couleurs dans la voix.

Un personnage, un hommage, sa maman

Jeane Manson est la fille de Chris Stevens chanteuse inoubliable et talentueuse. Une grande artiste.

Ma maman nous a quittée l'année dernière, elle était une grande chanteuse de jazz, Chris Stevens, peintre, d'ailleurs j'ai beaucoup de ses peintures ici dans ma boutique à Peralada mais elle a chantée avec Louis Prima, elle a chantée beaucoup de jazz et je voulais lui dédier cet album. J'ai trouvé un 45 tours d'elle dans les années 60 au Mexique, et je l'ai mis en studio, j'ai enregistré sa voix et puis après j'ai mis le même rythme qu'elle a fait avec mes musiciens et on a fait une nouvelle chanson avec elle qui chante et moi qui chante avec elle.

Perpignan, les Pyrénées-Orientales

Jeane Manson qui a ses attaches en Catalogne du Sud adore également Perpignan et les Pyrénées-Orientales. Elle est venue en concert au Palais des Congrés de la Capitale du Roussillon le septembre dernier. Nous avons eu l'occasion de l'inviter.