Jekyll Wood a plus d'une corde musical à son arc électroacoustique... Découverte dans la Nouvelle Scène !

Après plus de 350 concerts et un an d'auto-confinement en studio, le tourangeau Jekyll Wood est de retour avec les 2 premiers EPs de son album triptyque "One day out of the cave" qui sortira en 2024... On plonge dans l'univers électro rock de ce chanteur songwriter en compagnie de Manuel Bonnefond !

Tantôt Mr Wood, tantôt Mr Jekyll ! © Radio France - Manuel Bonnefond Musicien multi-facettes, chanteur, guitariste, beat-boxeur, batteur virtuel, mais aussi auteur, compositeur et interprète, l'homme sait à peu près tout faire ! Rencontre avec l'univers élégant et sophistiqué de Jekyll Wood... Seul sur scène avec ses guitares et ses nombreuses machines à voyager dans le son, Jekyll Wood offre à son public un show musical incroyablement efficace ! Ce véritable homme-orchestre compose, joue et boucle en temps réel tous les instruments nécessaires à sa créativité... Son nouvel EP "Blinding Fog" est en découverte toute cette semaine avec Manuel Bonnefond dans la Nouvelle Scène ! Les 5 émissions sont déjà disponibles ici... Jekyll Wood dans la Nouvelle Scène de France Bleu Berry ! © Radio France - photo : Gaspart Elliot