Jenifer : "La Corse, je la recommande à tous, car elle guérit, elle est puissante"

Le 12 janvier 2002, elle remporte la première saison de la Star Academy. Depuis, Jenifer a sorti pas moins de 8 albums studio. Un nouvel opus, intitulé N°9, paraîtra même dans quelques jours. Chanteuse et actrice, ainsi que coach dans l'émission The Voice, l'artiste aux origines corses se souvient des lieux de son enfance, et nous révèle les spécialités locales qu'elle "gère bien" en cuisine.

ⓘ Publicité

Une enfance heureuse entre Nice et la Corse

Dans son enfance, Jenifer a vécu dans le "quartier relativement modeste" de Pasteur, au nord-est de Nice, "au milieu des grands immeubles". Il y règne alors un esprit de communauté et d'entraide qui a façonné son éducation autour de "la notion du partage".

"J'ai toujours été amoureuse de la vieille ville"

Elle adore se balader dans le Vieux Nice et aller boire un verre avec ses amis au Cours Saleya. Une partie de sa famille, du côté de sa mère, vit en Corse. Jenifer a donc l'opportunité d'y passer du temps, à Ajaccio.

La Corse, dense et intense

Amoureuse de la vieille ville d'Ajaccio, la chanteuse apprécie aussi beaucoup le dépaysement que lui procurent des promenades vers les îles Sanguinaires, ou des randonnées dans la forêt de Vizzavona "qui est sublime".

"En Corse, on se sent parfois à l'autre bout du monde alors que c'est tout près, c'est juste là. Je la recommande à tous parce qu'elle guérit et panse les plaies. Elle est puissante"

Le mysticisme de la Bretagne, la fraîcheur de l'Alsace

En dehors de l'île de beauté, la 1re lauréate de la Star Ac' porte une affection particulière pour la Bretagne, fascinée par ses paysages. "Il y a quelque chose de mystique et de nostalgique qui me plaît bien", affirme-t-elle avant de renchérir : "Je suis amoureuse de Paris aussi bien évidemment, mais c'est une autre effervescence".

"Je trouve ça magique"

Et puis se dirigeant toujours plus vers l'Est, la chanteuse confie aimer beaucoup Strasbourg. Malgré sa nette préférence pour des températures estivales et chaudes, Jenifer adore la magie qui se dégage de la capitale alsacienne durant la période de Noël.

Jenifer, une épicurienne qui assume

Côté cuisine locale, on peut proposer beaucoup de mets à Jenifer. "J'adore découvrir les différentes spécialités régionales", confesse-t-elle, citant par exemple Lyon et Bordeaux dont elle loue la qualité du vin "bien évidemment".

"Je suis épicurienne donc, forcément, je recherche le bon resto, là où on va bien manger, où on va saucer. Pas le petit truc diététique"

Ne lui demandez pourtant pas de mitonner une socca niçoise. Avec franchise et humour, l'interprète du titre Sauve qui aime s'explique : "J'ai tenté de la faire et c'était vraiment dégueulasse". En revanche, elle se défend très bien sur des cannellonis corses, au brocciu ou à la viande, et au niveau des gratins dauphinois pour lesquels elle estime qu'elle est "la meilleure" !