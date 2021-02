Dans le Gavé Bien de ce vendredi 19 février, Jérémy Frérot nous parle de son nouvel album Meilleure Vie, un album qui s’éloigne de la mélancolie du précédent, Matriochka sorti en 2018.

Ça m’a fait beaucoup de bien de le créer et de le partager avec les gens avec qui j’ai travaillé. Je me dis que du coup ça aura le même effet quand les gens l’écouteront.

C’est avec Laurent Lamarca, Ben Mazué et Vincha que Meilleure Vie voit le jour. Mais également avec Romain Joutard et Julien Grenier qui l’ont réalisé et jouent sur scène avec lui. Cet album c’est une façon de confirmer ce que la tournée de Matriochka lui a révélé, qu’il était un artiste à part entière, donc qu’il avait le droit de le dire et d’affirmer sa vision artistique. L’album est solaire, il groove et exprime pleinement des thématiques qui lui tiennent à cœur : l’amour, ses enfants, l’écologie, les coups durs, la place que l’on peut prendre dans la société, comme avec son premier single Un homme.

Visuellement la pochette de l’album propose aussi quelque chose de nouveau. « Je regarde l’appareil photo et on peut s’imaginer qu’on peut avoir confiance en moi, qu’on peut me suivre et qu’on va aimer ce qu’on va écouter ». Au milieu d’un hangar à bateau situé juste derrière son bar à vins, le Pestacle, sur le port de la Teste-de-Buch, Jérémy Frérot est dans son élément et nous invite à l’écouter chez lui.

Jérémy Frérot nous présente son nouvel album "Meilleure Vie" - BOBY

Même si on prend énormément de plaisir à jouer entre nous, c’est difficile

Hier soir Jérémy Frérot a proposé sur youtube un live pour présenter quelques uns des 15 nouveaux titres de son nouvel album ! Il espère pouvoir retrouver un public devant la scène, mais ne dira pas non à de nouvelles expériences de live stream si elles se présentent. En Gironde on espère secrètement que nous serons les premiers à en profiter, comme pour la tournée de Matriochka qu'il avait débuté à l'Olympia d'Arcachon.

