Jérémy Frérot, un deuxième album solo en préparation !

Avant son passage sur la scène de l'Arche de Bethoncourt (25), Jérémy Frérot a pris quelques minutes pour répondre à nos questions. C'est sans langue de bois qu'il s'est confié sur sa carrière en solo, sur sa nouvelle vie de papa, et sur ses projets. Et oui, il y'aura bien un deuxième album solo.

Réécoutez son interview.

Un an après la séparation des Fréro Delavega, Jérémy Frérot se lance en solo avec un premier album "Matriochka". Alors, ce premier album : un renouveau ou une continuité ? Jérémy Frérot nous répond :

Même si Jérémy Frérot nous avoue que travailler en solo, c'est être un peu plus libre, notamment dans l'écriture, et dans l'inspiration, il nous confie qu'il n'en est pas de même pour l'identité musicale. Il a choisi une identité, mais ne se prive pas d'en changer. Ecoutez sa réponse :

Sur les routes de France pour nous présenter en live ce premier album solo depuis plusieurs semaines déjà, Jérémy Frérot nous livre ses impressions d'être seul sur scène ! Enfin seul... pas vraiment... Il est entouré de 3 musiciens. Il a dû, malgré tout prendre, ses marques.

Côté répertoire, Jérémy Frérot interprété, bien sûr, ses titres solo mais pas que... Ecoutez :

C'est pas ce qui va me donner plus de choses à dire.

Papa depuis 2017, Jérémy Frérot nous avoue que cet événement n'est pas forcément, pour lui, une source d'inspiration :

J'ai envie d'aller plus loin que le premier. M'exprimer encore plus sur moi-même et être un peu plus direct aussi !