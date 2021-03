JEU - Benjamin Biolay vous invite au Castellet pour le Grand Prix de Formule 1 avec France Bleu !

Du 8 au 14 Mars, inscrivez-vous et tenter votre chance de remporter un séjour unique pour deux offert par Benjamin Biolay et France Bleu !

Il a fait un retour fracassant cette année avec le d'ores-et-déjà culte "Comment est ta peine ?" et son album "Grand Prix".

Un album aux sonorités plus rock et aux paroles plus intime. Pari gagnant, Benjamin Biolay a reçu deux Victoire de la musique : celle de l'artiste masculin et de l'album de l'année. Fort de ce succès le chanteur sort une réédition de son album !

France Bleu était partenaire des Victoires et avait reçu l'artiste :

Pour fêter ça et fidèle à sa passion pour la Formule 1, le chanteur vous offre, en partenariat avec France Bleu, un séjour VIP pour 2 au Castellet pour assister au Grand Prix de France de Formule 1 les 26 et 27 juin prochain (selon l'évolution de la pandémie de Covid-19) :

le trajet aller/retour pour deux

une nuit d’hôtel pour deux personnes avec petit-déjeuner

2 invitations VIP pour le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard au Castallet

Pour tenter votre chance, rien de plus simple, jouez en écoutant France Bleu à tout moment !

Le gagnant sera contacté le 15 mars pendant "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" par Willy Rovelli !

En juillet dernier, Benjamin Biolay avait offert un live exclusif à une auditrice de France Bleu :

Vous pouvez retrouvez le règlement du jeu ici.