JEU - France Bleu Paris vous offre un séjour 100% VIP pour le concert exceptionnel de Kimberose

C'est un rayon de soleil que nous avons découvert avec Kimberose depuis quelques années maintenant. Influencée d'un côté par Lauryn Hill ou Ella Fitzgerald et de l'autre autre par les Destiny's Child ou Madonna, c'est en 2018 que Kimberose, sort son album Chapter One. Un succès confirmé depuis par son second album Out et son vibrant single Sober.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Double fierté pour France Bleu Paris, Kimberose est originaire d'Athis-Mons, en Essonne. Après un court passage dans Nouvelle Star en 2013, elle sort son premier EP en 2015. Salué par la critique, Kimberose se retrouve sur la scène de Taratata 100% live. S'enchaînent albums et tournées pour en arriver déjà au second opus sorti en 2021 : Out!

Rendez-vous le 10 septembre à la Maison de la Radio et de la Musique

Et pour sa rentrée, France Bleu Paris vous offre un évènement 100% local, 100% VIP, 100% France Bleu ! Tous les jours, sur l'antenne de votre radio en Île-de-France, vous aurez l'opportunité de gagner vos places pour ce concert évènement de la rentrée. Alors, écoutez-nous bien et appelez-nous aux moments dédiés !

Pour multiplier les chances, jouez aussi sur notre site internet !

Bonne chance à tous !