JEU - France Bleu vous offre vos albums "Les Enfoirés à côté de vous"

France Bleu est la radio partenaire des Enfoirés, choisie par les bénévoles des Restos du Coeur et cette année encore, on vous gâte !

Plus que jamais, France Bleu soutient les Enfoirés et les Restos du Coeur pour cette édition sans précèdent ! Une édition historique, maintenue malgré la pandémie, sans public mais avec des émotions fortes. Hommage à Francis Cabrel, reprise de certaines des plus belles chansons de notre répertoire, les artistes se mobilisent plus que jamais pour vous offrir un spectacle malgré tout. Un spectacle dont les fonds récoltés viendront aider les bénéficiaires des Restos du Cœur.

Au lendemain de la diffusion de ce grand show sur TF1 et en simultané sur votre radio, France Bleu vous propose de revivre la magie de ce spectacle et vous offre vos albums du concert 2021 : "Les Enfoirés à côté de vous". Des albums achetés, comme tous les ans, par France Bleu en soutien de l'action mené par les Restos.

Pour jouer, il suffit de vous inscrire ici :

Bonne chance à tous !

Et si vous voulez aider les Restos du Coeur, rendez-vous sur leur site internet pour savoir comment les soutenir.

