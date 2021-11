Jeu - Gagnez un piano droit pour Noël avec France Bleu La Rochelle

Pour fêter Noël, France Bleu La Rochelle et Babiaud Rémy Pianos, magasin et atelier de pianos et clavecins à Rochefort vous offrent votre piano. Montrez-nous votre talent et cet instrument est à vous !

Faites-vous filmer en interprétant sur un piano, un clavier, un synthé... un extrait d'un chant ou musique de Noël et envoyez-nous cette vidéo avant le 12 décembre via le formulaire ci-dessous. Cinq candidats seront retenus pour venir ensuite jouer cette musique de Noël le lundi 20 décembre dans les studios de France Bleu La Rochelle. Après délibération du jury, nous offrirons le piano à celui ou celle qui aura produit la meilleure interprétation. Remise officielle du piano le 24 décembre entre 17h et 18h dans l'émission "Happy-hour" de France Bleu La Rochelle.

Ce piano est à gagner ! - Babiaux Rémy Pianos - Rochefort

Babiaud Rémy pianos :

Accordeur réparateur de pianos et clavecins

31 Avenue William Fuller à Rochefort

05 46 99 70 66