JEU - Gagnez la collection complète des albums d'Abba

En 2021, le retour du groupe Suédois ABBA a fait couler beaucoup d'encre à travers le monde. Et pour cause, les quatre membres du groupe sont revenus avec un nouvel album et de nouveaux titres, 40 ans après The Visitors !

Un retour marqué également par une annonce inattendue : un concert digital novateur dans lequel nous pourrons voir performer Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid en hologrammes, avec un groupe de 10 musiciens, dans une salle construite à cet effet, située à Londres, à partir du 27 mai 2022.

C'est d'ailleurs à l'occasion de leur retour sur scène, que le groupe ABBA édite un coffret comprenant tous leurs albums. France Bleu vous offre cette collection complète de 10 CD en jouant sur notre antenne du 23 au 27 mai 2022 et de 10 vinyles à gagner sur francebleu.fr.

Coffret The Studio Albums

Pour la toute première fois, tous les albums du groupe ABBA sont réunis dans un coffret, incluant le dernier album, Voyage ainsi que Ring Ring, Waterloo, ABBA, Arrival, The Album, Voulez-Vous, Super Trouper et The Visitors. 10 CD ou vinyles dont un album bonus comprenant des titres comme Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) et Fernando. Cette collection contient également un nouveau livret de 40 pages.

Jouez et gagnez

Répondez simplement à la question ci-dessous pour tenter de gagner la collection complète des albums d'Abba en 10 vinyles et un livret de 40 pages.

