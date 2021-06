JEU - Gagnez la compilation "L'été France Bleu 2021"

Frais, entrainants et populaires, c'est le retour des tubes de l'été ! France Bleu va vous faire danser et chanter aux rythmes de sa nouvelle compilation estivale "L'été France Bleu 2021". 2CD nouveautés et un CD bonus avec une sélection des plus grands tubes de l’été. Toutes les musiques qui marqueront cette saison réunies dans une triple compilation, avec les tubes de Amel Bent, Amir & Indila, Julien Doré, Louane, Claudio Capéo, Clara Luciani, Jérémy Frérot, Dua Lipa et bien d'autres !

Les titres de la compilation "L'été France Bleu 2021" © Radio France

Gagnez la compilation "L'été France Bleu 2021"

Tentez votre chance sur francebleu.fr jusqu'au 18 juillet en vous inscrivant ci-dessous à notre jeu. Mais également tout au long de notre week-end spécial du vendredi 2 au dimanche 4 juillet sur l'ensemble des stations du réseau France Bleu à l'écoute de nos programmes. Bonne chance !