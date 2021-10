JEU - Gagnez les dernières places pour assister au France Bleu Collector de Texas

France Bleu Paris vous offre les toutes dernières places de ce concert exclusif au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

C'est après plus de 40 millions d'albums vendus que le groupe Texas signe son retour avec l'album Hi. Un album aux sonorités Motown et soft-rock que s'approprie à merveille Sharleen Spiteri.

Le groupe vous donne donc rendez-vous pour un concert privé France Bleu Collector le 4 novembre prochain à 20h30 à la Maison de la radio et de la musique dans le mythique studio 104. Un avant-goût de la tournée des Zéniths à venir au mois d'avril prochain. Et rien que pour ses auditeurs, France Bleu Paris à mis les toutes dernières places de côté !

Comment gagner ?

Du 24 au 31 Octobre, écoutez bien France Bleu Paris ! À tout moment, vous pourrez remportez vos deux places pour profiter de ce concert exceptionnel que vous pourrez retrouver sur l'antenne de France Bleu les 9 et 11 décembre prochain ! 01.42.30.10.10 : bonne chance à tous !