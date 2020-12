JEU - Gagnez vos albums de Calogero, Patrick Bruel et Claudio Capéo

La culture est de nouveau accessible dans les magasins ! Pour soutenir la scène musicale française, France Bleu vous fait découvrir et vous offre les nouveaux albums de Calogero, Claudio Capéo et Patrick Bruel.

Week-end spécial découverte

Chaque jour, France Bleu met en avant les artistes et la chanson française dans ses programmes. Pour renouveler ce soutien sans faille, France Bleu consacre un week-end spécial les 4, 5 et 6 décembre à la découverte des nouveaux albums de Calogero, Claudio Capéo et Patrick Bruel.

Au programme, la diffusion de titres inédits et des interviews des artistes pour un week-end 100% émotions.

Calogero

Trois ans après la sortie de "Liberté chérie", Calogero est de retour avec un nouvel album très attendu, intitulé "Centre Ville". Porté par les titres "On fait comme si", "La rumeur" ou encore "Celui d'en bas" diffusés sur France Bleu. Cet album a été conçu de manière inédite avec des collaborations à distance.

Patrick Bruel

Presqu'un an après ses deux concerts à l'Accord Hotel Arena à Paris, Patrick Bruel sort l'album live de ce show intitulé "Ce soir... ensemble". Un CD et DVD de partage et d'émotions, où l'on retrouve ses duos avec Boulevard des Airs, Vianney, Slimane, Erza Muqoli et Claudio Capéo.

Claudio Capéo

Avec "Penso a te", Claudio Capéo rend hommage à ses origines italiennes. Avec son grain de voix singulier, il reprend les chef-d'œuvres de la chanson italienne. Parmi eux, "Ti amo" d'Umberto Tozzi, "Caruso" de Lucio Dalla ou "Senza una donna" de Zucchero. On y découvre aussi des titres inédits et des duos tantôt en français, tantôt en italien.

Jouez et gagnez

Pour jouer et gagner les trois albums de Calogero, Claudio Capéo et Patrick Bruel, il vous suffit de participer à ce tirage au sort !