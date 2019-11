JEU - Gagnez vos places pour le concert de Patrick Bruel au Zénith de Pau

Patrick Bruel est en concert au Zénith de Pau jeudi 21 novembre à 20h30 avec sa nouvelle tournée Tour 2019. Ecoutez votre radio France Bleu Béarn et gagnez vos places en jouant à 7h20 jusqu'au mercredi 13 novembre.

Ecoutez France Bleu Béarn et gagnez vos places pour le concert de Patrick Bruel au Zénith de Pau en jouant tous les matins à 7h20 jusqu'au mercredi 13 novembre. Patrick Bruel est de retour avec un nouveau show, un nouvel album et toujours la touche Bruel pour le TOUR 2019. Le chanteur est en concert au Zénith de Pau jeudi 21 novembre à 20h30. Il fera voyager entre ses succès mythiques et ses nouvelles chansons avec toujours l'audace toujours inattendue qu'on lui connait lors de ces spectacles.

Patrick Bruel ce sont des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts qui restent gravés dans les mémoires. L’aventure continue avec toujours autant d'émotions pour ses fans !

