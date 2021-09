JEU WEB - Gagnez vos places pour le concert des "Tambours du Bronx" à Pau

Les Tambours du Bronx sont en concert dans le cadre du premier festival Pau Music Live, au parc des expositions de Pau, samedi 18 septembre à 20h. Les Tambours du Bronx est un groupe français de percussion massive réputé dans le monde entier. Depuis la moitié des années 80, ces musiciens s'affrontent, s'accordent, s'unissent et se confrontent. Ils nous offrent une musique énergique entre rock, musique industrielle, techno, métal et afrobeat, accompagnée de sons synthétiques et de samples. Leur musique s'accompagne d'une chorégraphie électrisante. Leur performance n’a rien perdu de sa fougue et est même plus impressionnante que jamais ! France Bleu Béarn Bigorre vous offre ici vos places de concert.

