JEU - Gagnez votre coffret 4 CDs "Les années France Bleu"

France Bleu a 40 ans, 40 ans d'histoire en musique. Depuis sa création, France Bleu soutient la scène française et internationale. Retrouvez dans notre série de compilations, les plus grands artistes que France Bleu a contribué à faire connaître au plus grand nombre : M. Pokora, Soprano, The Weeknd, Amir, Kendji Girac, Vianney, Zaz, Calogero, Florent Pagny, Pharrell Williams, Bruno Mars, Christophe Maé, Coldplay… et tant d’autres !

Depuis sa création en 1980, France Bleu s’est implantée sur le territoire en tissant des liens indéfectibles avec ses auditeurs. Information locale, musique, proximité et solidarité, sport, culture avec une promesse forte. France Bleu est un acteur incontournable de l’information, des services et du divertissement de proximité. France Bleu, c’est cette radio unique en France, faite de 44 radios locales avec plus de la moitié des programmes dédiés à la musique*. Elle est la radio du circuit court, celle qui permet à chacun d’entre nous de retrouver l’univers familier de son environnement immédiat, mais aussi de se divertir et d’écouter la musique qui marque chaque période de notre vie. Ce coffret exceptionnel est né de cette idée de raconter notre vie mêlée aux grands titres de la musique qui l’ont bercée. Jean-Emmanuel Casalta, Directeur de France Bleu

* Taux de musique : 55,7% (Source: Yacast, Septembre 2019-Juin 2020, Lundi-Dimanche, 0h/24h)

4 CDs, 4 décennies de chansons (les années 80, les années 90, les années 2000 et les années 2010), 65 titres, des artistes de la scène française et internationale pour fêter les 40 ans de France Bleu.

