JEU - Gagnez votre pass VIP pour assister au Festival Labyrinthe de la Voix du 29 au 31 juillet à Rochechouart

Le festival Labyrinthe de la Voix se déroule du 27 au 31 juillet à Rochechouart en Haute-Vienne. La Rue Kétanou, Gwennyn et tant d’autres seront de la partie pour la 19ème édition. En tout, plus d'une dizaine de concerts sur la scène installée dans le parc du château de Rochechouart, et dans différents lieux de la ville de Rochechouart.

France Bleu Limousin vous offre votre pass avec hébergement et restauration

France Bleu Limousin a décidé de vous offrir la possibilité d'assister à l'ensemble des concerts du festival Labyrinthe de la Voix, dans des conditions exceptionnelles, jugez plutôt :

2 pass valables pendant les trois soirées du 29 au 31 juillet

l'équivalent de 90 euros en jetons de restauration valables pendant le festival

Un hébergement pour 2 personnes le vendredi 29 et le samedi 30 juillet dans un logis de France

Comment jouer ?

Remplissez le formulaire ci-dessous, en répondant aux questions posées. Vous avez jusqu'au mercredi 20 juillet minuit pour participer. Bonne chance !