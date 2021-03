JEU - Jouez et gagnez le nouvel album de Sting et une escapade de rêve pour deux !

C'est une véritable célébration de ses collaborations musicales que Sting vous propose avec cet album Duets. Mylène Farmer, Eric Clapton, Charles Aznavour, Shaggy, ... ils ont tous chanté avec Sting et la liste est loin d'être complète. Le chanteur a décidé de réunir tous ces morceaux en rajoutant un inédit, un duo avec Zucchero, dans l'album Duets à retrouver dès le 19 Mars. Avec 17 Grammy Awards (l'équivalent américain de nos Victoires de la musique), Sting surprend encore et notamment par ses collaborations.

En 2018, c'est avec le jamaïcan Shaggy qu'il sort un album aux sonorités raggae, loin du style habituel du britannique. L'année d'après, il surprend encore avec un duo avec Gims, à retrouver sur l'album Duets :

Pour fêter la sortie de Duets, France Bleu et Sting vous offrent le nouvel album (en CD ET en vinyle), une photo dédicacée du chanteur mais aussi une escapade de rêve à choisir dans une sélection d'hôtels de luxe et châteaux 4 ou 5 étoiles. Au programme : 1 nuit avec petit-déjeuner et dîner gastronomique !

Photo non contractuelle

Du 15 au 21 mars, France Bleu vous donne deux chances de gagner ! Ici même en vous inscrivant dans le formulaire ou en écoutant France Bleu à tout moment !

Bonne chance à tous !

