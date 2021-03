JEU : Jouez et gagnez un iPad offert par BDA à l'occasion de la sortie de leur nouvel album

"Loin des yeux", c'est le titre du nouvel album de Boulevard des Airs (BDA) ! Un album qui se veut intime, comme une forme de présentation, une introduction à qui ils sont. A l'image du clip "Et nous vraiment" à mi-chemin entre chanson et carnet de bord, le groupe nous ramène à ses débuts :

Se présenter, c'est aussi présenter ses amis, son milieu. Pour ça, BDA a inclus quelques duos dans cet album. Vianney, L.E.J, Lola Dubini, Jérémy Frérot, Yannick Noah ou encore Claudio Capeo. 24 titres (12 inédits et 12 duos) comme un voyage musical à travers l'univers BDA. C'est le 5ème album du groupe après les très remarqués Bruxelles et Je me dis que toi aussi. Ils remportent une Victoire de la Musique en 2019 pour la chanson Je me dis que toi aussi et étaient nommés cette année pour Allez reste en duo avec Vianney.

Pour fêter cette sortie et en amont d'une journée spéciale le 26 mars sur France Bleu pour découvrir ces 24 titres, le groupe vous offre... un iPad ! Comment jouer ? Rien de plus simple, il suffit de vous inscrire ici :

Le gagnant sera contacté le lundi 29 mars, en direct, dans l'une de nos émissions ! Soyez donc à l'affût !