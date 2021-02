JEU - Kylie Minogue vous offre le pack collector de son album « Disco »

Un album lumineux

"Disco" est le quinzième album de Kylie Minogue sorti en novembre dernier. Le succès a été immédiatement au rendez-vous. Il faut dire que le disque regorge de tubes. Après "Say Something" et "Magic", l’icône pop a dévoilé "Real Groove", un nouveau titre qui donne, encore une fois, envie de se déhancher sur le dancefloor.

L’album a été conçu pendant le premier confinement, au printemps dernier. Kylie Minogue a enregistré toutes ses voix depuis chez elle.

Dans le contexte de la crise sanitaire, la chanteuse a voulu apporter un peu de rêve et de lumière avec ses nouvelles chansons disco. Alors qu’elle a avoué avoir hésité à sortir son album, elle s’est dit que les gens avaient justement besoin de ses tubes pour s’échapper du quotidien.

À lire aussi Kylie Minogue présente son nouveau single "Magic"

Le contenu du pack collector "Disco"

Le pack collector "Disco"

Une platine vinyle au look vintage avec connexion bluetooth (connexion filaire également en jack 3.5, prise pour conversion mp3)

Un CD de l’album "Disco"

Un vinyle de l’album "Disco"

Une photo dédicacée

Une boule à facette porte-clé

Les noms des gagnants seront annoncés le lundi 1er mars dans "Accès Direct" entre 19h et 20h par Arnold Derek.

Tentez votre chance !