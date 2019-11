JEU WEB - Gagnez vos places pour Grand Corps Malade au Zénith de Pau

Pau, France

Grand Corps Malade présente son nouveau concert au Zénith de Pau samedi 29 novembre à 20h30. Le slameur le plus célèbre nous propose de découvrir ou redécouvrir de plus près cet "art", devenu un genre artistique à part entière. Grand Corps Malade a notamment deux Victoires de la musique, a sorti six albums studio au cours de ses seize ans de carrière. Il devrait largement interpréter les titres de son nouvel album, Plan B, sorti en 2018, lors de son passage à Pau.

De son vrai nom Fabien Marsaud, l'artiste est un amoureux des textes et des mots qui résonnent. Grand Corps Malade décrypte à sa manière la société contemporaine et nous offre un vrai moment de vérité et d'émotions.

