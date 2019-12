JEU WEB - Gagnez vos places pour le concert de blues de Mister Mat à Pau

Pau, France

Gagnez vos invitations pour le concert du bluesman Mister Mat au Théâtre Saint-Louis à Pau vendredi 13 décembre à 20h30. Après plus de 600 concerts aux 4 coins du monde, Mister Mat se livre dorénavant avec sa guitare et sa voix . Sa simplicité n'a d'égale que la puissance de son interprétation. Mister Mat est un véritable homme de scène et de partage, à la fois puissant, fragile, subtil et délicat. Ses chansons sont envoûtantes pleine émotions.

Vous allez découvrir un jeu de guitare aux mélodies entêtantes et une voix étonnante, comparable à celle des grands chanteurs noirs américains. Une grande place est donnée aux textes en français, quelques reprises viennent pimenter son spectacle, dont une version de Georgia On My Mind de Ray Charles bien inspirée.

Gagnez vos places pour le concert de Mister Mat