JEU - Gagnez vos places pour le concert La Nouvelle Scène Aquitaine à Lons : Francis Lassus, Willow et Kobé

France Bleu soutient les artistes de Béarn et de Bigorre. Gagner ici vos places pour le concert exceptionnel La Nouvelle Scène Aquitaine avec le chanteur Francis Lassus, le duo tarbais Willow et l'oloronais Olivier Kobé. Le concert a lieu mardi 4 février à 19h à l'Espace James Chambaud à Lons.

Lons, France

France Bleu Béarn vous invitent au concert La Nouvelle Scène Aquitaine à l'Espace James Chambaud à Lons, mardi 4 février à 19h au profit des Restos du cœur. Sur scène, retrouvez le chanteur Francis Lassus et ses musiciens, le groupe tarbais Willow et l'oloronais Olivier Kobé.

Gagnez vos places pour La Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu mardi 4 février à Lons

Inscrivez-vous ici pour gagner vos 2 places à cette soirée musicale exceptionnelle mardi 4 février. Ce concert est à but caritatif. Vous remportez vos invitations en échange d'un kilo de denrées alimentaires non-périssables au profit des Restos du cœur lors de votre arrivée à l'Espace James Chambaud à Lons. Assister en même temps à l'enregistrement d'une vraie émission de radio.

Francis Lassus, ancien batteur de Claude Nougaro

Francis Lassus, découvre la musique dans les années 60, en suivant son père, musicien dans l’orchestre Georges Prater. « C’était un vrai spectacle ». Il se lance à 13 ans. Il découvre, et est influencé par John Coltrane, Miles Davis, mais aussi Stevie Wonder, James Brown, Marvin Gaye, Jimmy Hendrix, Ella Fitzgerald, Duke Ellingto. Il se fait remarquer avec ses talents de batteur. Il travaille avec Claude Nougaro, qui l’encourage à écrire ses propres chansons. Amoureux des mots, des textes et de la poésie, jongleur avec les mots, il se définit comme un chanteur de « chansons d’expression française ».

Je connais Francis Lassus dans la forme de l’esprit et dans le fond du temps. Il fut mon batteur. Je connais son son. A vrai dire, s’il était mon fils, je serais plutôt fier de moi. Mais être son père, quelque part, je dois bien le mériter un peu. Claude Nougaro

Francis Lassus sera accompagné de Thierry Roques, accordéoniste, Aziz Aflak au Oud, percussion et voix , Gwen Lafitte à la guitare et Stephane Lopez à la contrebasse.

► Découvrez Francis Lassus en vidéo

Le duo tarbais, Willow

Le duo Willow est né d'une rencontre évidente autour de la guitare et du chant un soir de concert. Le duo livre désormais une folk inspirée, tantôt moderne, tantôt imprégnée des codes originaux des traditionnels outre-atlantiques. Influencé par le blues et la soul, Willow fait le pari de proposer des textes anglo-saxonne au service de leur musique à la fois pop, folk, soul et blues.

► Découvrez Willow en vidéo

Le chanteur Oloronais Olivier Kobé

Olivier Kobé vous invite à découvrir sa chanson pop Française. Les chansons de Kobé sont poétiques. Pour cet artiste, les mots comptent et content les combats, les doutes, mais aussi les victoires et les joies de sa vie, de chaque vie ... Ses mots et ses notes invitent aux rêves.

Avec des influences musicales et littéraires très diverses, Kobé a plus de 20 ans de musique derrière lui. Il a participé à plusieurs formations (clarinette) jazz et rock (guitare, chant). Il se concentre aujourd'hui sur ses propres chansons et son propre univers. Cet auteur, compositeur et interprète aura le plaisir de partager avec vous un moment intimiste et convivial.

► Découvrez Olivier Kobé en vidéo