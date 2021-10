JEU WEB - Gagnez vos places pour le concert La Nouvelle Scène Aquitaine : Miu Queiroz, Zinkaro et Since Marie

France Bleu Béarn Bigorre s'engage pour les artistes d'ici ! Gagnez ici pour gagner vos places pour le concert La Nouvelle Scène Aquitaine avec la chanteuse brésilienne Miu Queiroz, la siwng manouche de Zinkaro, et le folk Since Marie. Le concert a lieu jeudi 21 octobre à 19h à l'Espace James à Lons

France Bleu Béarn Bigorre organise un concert exceptionnel avec des artistes de chez nous, et vous invite pour ce concert La Nouvelle Scène Aquitaine jeudi 21 octobre à 19h à l'Espace James Chambaud à Lons. Sur scène, vous retrouverez la plus paloise des chanteuses brésilienne Miu Queiroz, le groupe de swing manouche Zinkaro et la douceur folk de la chanteuse Since Marie. Une soirée pour la bonne cause au profit des Restos du cœur.

Inscrivez-vous ici pour gagner vos 2 places pour ce concert exceptionnel organisé par France Bleu Béarn Bigorre jeudi 21 octobre à 19h à l'Espace James Chambaud à Lons. Ce concert est à but caritatif. Remportez vos invitations en échange d'un kilo de denrées non-périssables au profit des Restos du cœur lors de votre arrivée à l'Espace James Chambaud à Lons.

La chanteuse franco-brésilienne Miu Queiroz

La chanteuse Miu Queiroz est la plus paloise des chanteuse brésilienne. Miu Queiroz nous fait l'immense plaisir d'être l'une des invités d'honneur du concert La Nouvelle Scène Aquitaine. Chanteuse au timbre de voix velouté, Miu Queiroz est une musicienne perfectionniste, sensible et généreuse. Elle s’affranchit de toutes les frontières et de toutes les étiquettes. Miu Queiroz nous offre un moment de douceur et énergie. Miu Queiroz a fait les premières parties des chanteuses Imany, Flavia Coelho ou encore Calypso Rose.

Le swing manouche de Zinkaro

Le groupe Zinkaro est ancrée sur le territoire de Sauveterre de Béarn. Le groupe revisite toute la musique à la sauce manouche. Un groupe festif qui donne la pêche, l'envie de faire la fête. Entre jazz manouche alternatif et swing, Zinkaro s'engage aussi dans les textes de ses chansons. Au menu de leur formation : chant, contrebasse, violon, guitare, percussions, clarinette. Zinkaro véhicule sa bonne humeur partout où ils passent.

La douceur folk de Since Marie

Since Marie c'est la rencontre de l'indie folk et de la pop. Une artiste tout en délicatesse et en sensibilité. Since Marie vous invite à découvrir ses chansons bilingue pop/folk/indie original, à la fois sensuel, enveloppant et dynamique. Since Marie a fat les premières parties d'artistes folk américaines telles que Heather Woods Broderick et Brisa Roché. Une vraie révélation !