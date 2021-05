JEU WEB - Serres-Castet : gagnez vos places de concert pour les SuperSoul Brothers & Le temps d'une étincelle

Gagnez vos places pour un concert spéciale "réouverture des salles de spectacle" avec "The Super Soul Brothers" et "Le temps d'une étincelle"

France Bleu Béarn Bigorre soutient la réouverture des salles de concerts, de spectacles et tous les acteurs de la culture. Les salles de spectacles sont enfin ouvertes depuis le mercredi 19 mai. France Bleu Béarn Bigorre a choisit la date symbolique du mercredi 9 juin, nouvelle étape dans le déconfinement pour organiser son concert, peut-être le premier pour vous depuis plus d'un an. Le 9 juin, les jauges des salles de spectacles passe à 65%. Alors, France Bleu Béarn Bigorre vous invite au concert de deux groupes palois qui partageront l'affiche ce soir là : "The SuperSoul Brothers" et "Le temps d'une étincelle".

Gagnez vos places pour La Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu Béarn Bigorre mercredi 9 juin à Serres-Castet

Inscrivez-vous ici pour gagner vos 2 places pour cette soirée musicale exceptionnelle, mercredi 9 juin à 18h au théâtre Alexis Peyret à Serres-Castet, peut-être la première pour vous depuis plus d'un an. Ce concert est aussi à but caritatif. Vous remportez vos invitations en échange d'un kilo de denrées alimentaires non-périssables au profit de la Croix Rouge et du Secours Populaire de Serres-Castet.

Le groupe "The SuperSoul Brothers"

The SuperSoul Brothers, ce sont de six musiciens qui perpétuent l'esprit et l'incroyable énergie de la soul dans la pure tradition des années 60. La musique de The SuperSoul Brothers est un mélange authentique et énergique de soul, de rhythm & blues et de funk. Le groupe, est amoureux de la scène, et propose un show à l'américaine dans le style des Blues Brothers. Le groupe palois vient de signer un album avec un prestigieux label Dixiefrog.

► La chaîne YouTube de "The SuperSoul Brothers"

Le groupe "Le temps d'une étincelle"

Le groupe Le temps d’une étincelle vous emmène dans son univers "doux amer, épicé et métissé"... Des chansons au cordeau, à la rime riche, qui invitent à la danse. Vous allez vous laissez emporter par les chansons du groupe Le temps d’une étincelle. Des chansons qui mêlent humour et mélancolie, une invitation au voyage qui réinvente le quotidien. Avec Le temps d'une étincelle, le ukulélé rencontre l’harmonica, les voix, les percussions et les guitares. Des rythmes chaloupés, pour des chansons intimes. Un univers plein de contrastes et d'énergie, qui invite à la danse et au partage.

► Découvrez la chaîne YouTube du groupe "Le temps d'une étincelle"