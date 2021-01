Jî Drû et Seka Ledoux, L'installation "Genré " investit l'espace public

Installation "genré espace public" - Seka Ledoux

Genré Espace Public donne la paroles aux filles (et aux garçons) et pose des questions (et y répond) sur la place de la femme dans l’espace public. Avec le photographe seka Ledoux, Jî Drû mélange dans cette installation, musique, photos, jeux d'ombres et videos

Photo Seka Ledoux (exemple d'expo) - SeKA Ledoux

Projet soutenu par la Drac et la cité Carter à Amiens : Jî Drû "Avec Cité Carter, qui a monté le projet, nous avons répondu à la demande de la DRAC qui souhaitait avoir des manifestations culturelles ailleurs que dans les lieux culturels habituels"

Prochaine installation à l'hopital de Corbie

Installation à la Biscuiterie de Chateau Thierry en 2020 - Seka Ledoux

Et suivez Jî Drû sur sa page Facebook

Jî Drû interview partie 1 Copier