JOAO en playlist sur France Bleu La Rochelle avec Song of hope

JOAO est né sur la mer, a grandi dans les Caraïbes et habite l’Ile d’Oléron depuis six ans. Joao est en enfant de la nature – l’océan, les vagues, le surf – et de la musique. Un univers dans lequel il baigne depuis l’enfance grâce à ses parents.

A 21 ans, il a décidé d’en faire son métier. Auteur-compositeur et interprète, il a enregistré six titres dans un studio parisien, un premier album baptisé The beginning of the end.

Joao, creve d 'envie de retourner interpréter ses chansons sur les scénes de Charente-maritime et ailleurs... - facebook.joao.music.off

Pour Joao, surfer est aussi naturel que marcher. Pas une journée ne se passe sans qu’il prenne sa planche et se confronte aux éléments. Pour sa musique, le jeune homme se nourrit de ses passions, de ses voyages et de ses rencontres. Un univers pop folk épuré, sans artifices.

Joao a enregistré ses six chansons en une seule prise. “Je mets un point d’honneur à faire de la musique authentique, sans artifices, avec une guitare accoustique, une batterie et une basse. Juste les bases, à l’ancienne” explique-t-il. “Je veux montrer que l’on peut encore faire des choses sans ordinateurs, sans trafiquer le son”.

Son album est disponible "The beginning of the end" en téléchargement

Si vous souhaitez programmer JOAO en concert dans vos fêtes, festivals, salles ou bars, vous pouvez contacter : 06.68.07.77.20 ou jymarawak@yahoo.fr