INTERVIEW. Jonathan (David&Jonathan) de retour de vacances pour le concert de Bergerac samedi

Génération 80 - 90 proposé samedi soir à la Foire Expo de Bergerac va permettre de réécouter les tubes des stars de ces années là, aussi kitsch soient-ils. Notre tête et nos jambes vont se faire moins lourdes, notre week-end plus léger.

David et Jonathan : Est-ce que tu viens pour les vacances?

Parmi les stars de ces époques (ou étoiles filantes, selon votre degré de cynisme), on croisera David et Jonathan, le duo est recomposé. Ils viendront interpréter leur chanson culte "Est-ce que tu viens pour les vacances", supplique sur sable fin qui fait irruption dans le top 50 en 1987.

🎧 A écouter : l'interview de Jonathan

Jonathan de David et Jonathan Copier

Avant Est-ce que tu viens pour les vacances, votre duo avec David a débuté avec une chanson en italien Bella vita. Co-écrite par David pendant une heure de colle au lycée?

Oui, il s'est retrouvé avec un parolier. Il y a créé une base musicale de la chanson avec un couplet, un refrain. Et puis Olivier Laurentin, qui est l'auteur, s'est prêté au jeu des paroles. Et puis et puis je suis arrivé pour la maquette. Et vous connaissez la suite.

Vient ensuite le phénomène "Est-ce que tu viens pour les vacances?" et pour vous Jonathan, ensuite les vacances effectivement...

Non, la vie tourne, la vie continue. Le groupe s'est dissous d'un commun accord en 89. Nous nous sommes un petit peu séparés. J'ai travaillé dans les fruits et légumes et maintenant je suis photographe dans l'art contemporain depuis dix-sept ans et ça se passe très bien. Et puis on s'est de nouveau rencontré avec David et on adore retrouver les années 80, on partage avec le public qui est fidèle et toujours top. C'est que du bonheur.

Où est-ce que tu vas pour les vacances?

Pour les vacances? Je pars, je pars en famille, ou alors avec mes enfants, mon petit-fils et on va en Normandie.