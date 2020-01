Joué-lès-Tours : La Framboise Frivole à l'espace Malraux le jeudi 23 janvier

Pour leur sixième spectacle, la Framboise Frivole vous fait découvrir musicalement l’influence des inventions de Léonard de Vinci sur les œuvres maîtresses des plus grands compositeurs.

Joué-lès-Tours, France

Tour à tour artiste, architecte et inventeur, il fallait bien un personnage aussi génial que Léonard de Vinci pour éclairer la boule à facettes de nos deux virtuoses.

Le duo belge survitaminé de la Framboise Frivole détraque les rouages du temps avec humour, et marie les genres musicaux avec talent, humour et sagacité.

La Framboise Frivole, Peter Hens et Bart Van Caenegem mettent en musique les liens imaginaires entre le chat de la mère Michel et l’œuvre de Salieri, entre le loup de Pierre et les menuets de Beethoven… Cette fois, c’est Léonard de Vinci le chef d’orchestre !

La Framboise Frivole à l'espace Malraux de Joué-lès-Tours le jeudi 23 janvier à 20h30