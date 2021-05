Tous les weekend une personnalité s'invite dans les petits déjeuner de France Azur. Plus de quarante ans de carrière, Plus de 40 ans de succès, c’est avec François Feldman que nous allons cette semaine passer un agréable moment.

Son parcours, ses projets avec la sortie prochaine de son nouvel album et sa vie sur la Côte d'Azur

"Rien que pour toi", "Joue pas", "Les valses de Vienne", on doit à François Feldman quelques-uns des plus beaux titres de la chanson française. Le chanteur est avec nous ce dimanche matin pour revenir sur ce fabuleux parcours en écoutant quelques pépites qui vont réveiller nos souvenirs.

On passe le weekend avec François Feldman sur France Bleu Azur. Entre souvenirs et confidences. Et vous gagnerez son album live dédicacé.