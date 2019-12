Jouez et gagnez Le livre "Les 34 guitares de légende"

Jouez avec France Bleu et tentez de gagner le livre" Les 34 guitares de légende", une belle idée à offrir ou à vous offrir pour les fêtes de fin d'année.

France Bleu en partenariat avec les Editions Camino Verde vous offre Les 34 guitares de légende, un magnifique ouvrage hors normes, consacré aux guitares du XXe siècle.

34 instruments emblématiques, électriques et acoustiques en taille réelle, de face et de dos. Une collection unique qui raconte l’histoire de la guitare contemporaine. Un défilé des plus beaux modèles, des pièces rarissimes trouvées chez des collectionneurs et des musiciens