Jouez et gagnez les trois double CD thématiques "Aznavour, hier encore"

Charles Aznavour, c'est 91 albums studio originaux dont 51 en français, 1200 titres enregistrés en neuf langues, plus de 180 millions d'enregistrements vendus mais aussi une grande carrière d'acteurs (80 films et téléfilms parmi lesquels Un taxi pour Tobrouk ou encore Ararat).

Les trois double CD thématiques

Best of Azanavour Hier encore (2023)

Trois double CD avec le meilleur de son œuvre ainsi qu'une sélection de titres consacrés à Paris, la ville qui l'a vu naître, grandir et devenir une star, à l'amour - thème incontournable de sa carrière et au voyage, qui l'a aussi beaucoup inspiré et a nourri son inspiration.