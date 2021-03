Journée Serge Gainsbourg - Quelle est votre chanson préférée ?

Déjà 30 ans que Serge Gainsbourg nous a quittés, et pourtant, il a su laisser une trace indélébile dans la culture française. Malgré un comportement et des textes sulfureux, ses chansons sont devenus cultes : Love on the beat, Aux Enfants de la Chance, Je suis venu te dire que je m'en vais, Sorry Angel, Sea sex and sun, Requiem pour un con, Aux enfants de la chance... Sans oublier ces tubes écrits pour d'autres : Pull Marine d'Isabelle Adjani, Manureva de Alain Chamfort, Poupée de cire poupée de son de France Gall, Comment te dire Adieu de Françoise Hardy, Tandem de Vanessa Paradis...

À l'occasion de cet anniversaire, France Bleu lui rend hommage avec une programmation spéciale toute la journée du mardi 2 mars.

