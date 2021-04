Journée spéciale : Denez est l'invité de France Bleu Breizh Izel ce vendredi 9 avril

A l'occasion de la sortie de son nouvel album le 16 avril "Stur an avel", Le Gouvernail du vent, Denez passe la journée avec vous en direct dans les studios de France Bleu Breizh Izel ! Vous voulez lui poser des questions, cuisiner ou jouer avec lui ?

Un album ouvert sur le monde, résolument actuel, créateur d’images et de rêves.

14 compositions originales, une musique de fusion puissante et inventive alliant instruments acoustiques et sonorités électro, sons ancestraux et contemporains. Invités : Yann Tiersen, Aziliz Manrow, Oxmo Puccino, le bagad d'Auray, Fred Guichen, Ronan le Bars...

Journée spéciale :

8h30/9h : interview de Denez

10h/11h : On cuisine avec Denez

11h/12h : Jeu "Cap ou pas Cap" avec Denez

16h/16h30 : l'Happy Hour avec Denez

19h40/20h : "Breizh Storming" émission en langue bretonne avec Denez

Le chant enraciné et universel de Denez à gagner toute la journée

Denez - Emmanuel Pain

Précurseur, innovant, Passeur des deux mondes : celui des vivants et celui des morts ; celui du visible et celui de l’invisible Denez rend possible l’alliance entre l’Homme et le monde que nous risquons de perdre mais qu’il nous garde, qu’il nous redonne, qu’il nous offre encore quand il mêle les musiques actuelles aux musiques ancestrales, les mots d’aujourd’hui à la poésie éternelle.

Voici donc le 11ème album de Denez enregistré à Plestin-les-Grèves En pays du Trégor, dans les Côtes-d’Armor, Tout près des rivages de la Manche qu’il parcourt souvent par jour de tempête, Tout près des grèves sur lesquelles il chemine, lorsque par temps apaisé, Sa voix entre en résonance avec l’eau, l’air, le granit et la terre, À quelques encablures du grenier où il écrit et compose.

Le temps d’une pause, laissons-nous porter, emporter par la musique inspirante et palpitante de Denez dans la profondeur de son chant enraciné, incantatoire et sacré.

Bienvenue dans Stur an Avel - Le Gouvernail du vent, un album ouvert sur le monde, résolument actuel, créateur d’images et de rêves.

L’intensité des émotions, l’énergie de la transe, le mélange et le foisonnement d’instruments et de rythmes, la force des récits, le jeu époustouflant des musiciens, et bien sûr la voix unique et vibrante de Denez sont au cœur de cet album flamboyant.

14 compositions originales, une musique de fusion puissante et inventive alliant instruments acoustiques et sonorités électro, sons ancestraux et contemporains. Entrelacements entre cornemuse écossaise, duduk arménien, violon orchestral, beats et loops Bombarde saturée, bandonéon argentin, trompette à quatre pistons, ondes Martenot et scratch Flow du hip-hop marié au rythme de la valse, mélopées de la gwerz drapées de synthés.

« Ce nouvel album est entièrement constitué de chants de ma composition que j’ai d’abord enregistrés a cappella au studio Le Chausson près de chez moi. Puis, chaque titre a été adressé au beatmaker James Digger pour qu’il leur trouve une trame électro sur laquelle les musiciens sont venus se poser. Aucun arrangement n’a été écrit au préalable, le studio devenant ainsi un lieu de création. La fusion entre instruments acoustiques et sonorités électro est le fil rouge, le liant entre chacun des titres qui donne à l’ensemble une couleur unique. » Denez

L’album s’ouvre sur les cordes de l’époustouflant En avel a-benn - Dans le vent contraire, avec en son centre la voix de Denez qui nous dit l’essentiel.

Une marche magistrale où veuze, saxophone, guitare et textures électro se mêlent à la bombarde dans une montée vertigineuse, rejoints par les sonneurs et les percussionnistes de la Kevrenn Alre, l'un des plus anciens et prestigieux bagads de Bretagne (Auray, Morbihan), qui reprennent avec puissance et retenue le thème et martèlent le tempo.

Un hymne dédié aux peuples opprimés, un chant empli de ferveur qui célèbre le droit à la différence, la résistance Dans le vent contraire nous germerons, nous grandirons, nous apprendrons, la constance nous fructifierons encore et encore, sans répit, l’espoir Dans le vent contraire nous sèmerons, nous récolterons, nous vaincrons - Dans le vent contraire nous chanterons et le sens du vent nous changerons !