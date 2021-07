JOURNÉE SPÉCIALE - France Bleu adresse quelques mots d'amour à Michel Berger ce lundi 2 août !

Toute la journée, retrouvez les plus grands succès de Miche Berger et dans Tous en scène, le témoignage de deux de ses proches.

A l'occasion de l'anniversaire de sa mort, France Bleu vous propose de passer la journée dans un paradis blanc musical. Une journée pour envoyer quelques mots d'amour et célébrer celui qui a si bien chanté, composé et écrit. Symbole de la chanson française, le chanteur a marqué des générations et ses chansons résonnent encore en nous. France Bleu rend hommage à l'immense Michel Berger ce 2 Août, 29 ans après sa mort.

Programmation musicale exceptionnelle

Tout au long de la journée, dans vos émissions locales et nationales, France Bleu fait la part belle à Michel Berger. La Groupie du pianiste, Mademoiselle Chang, Celui qui chante ou encore Les princes des villes, pour ne citer qu'eux, seront au rendez-vous de cette journée spéciale à l'occasion de 29 ans de la disparition du chanteur.

Tous en scène, le mag'

A 19h, sur France Bleu, dans Tous en scène, le mag', David Lantin reçoit deux proches du chanteur :

Thierry Boccon-Gibod : Photographe officiel de Michel Berger, mais également amis d’enfance, ils étaient au lycée ensemble et ont fait les premiers pas d’adultes tous les deux

: Photographe officiel de Michel Berger, mais également amis d’enfance, ils étaient au lycée ensemble et ont fait les premiers pas d’adultes tous les deux Fabienne Thibeault : Chanteuse de Starmania, elle a écrit un livre « Mon Starmania » qui évoque beaucoup Michel Berger. Elle sera en studio avec nous.

Une émission riche en émotions et en souvenirs à vivre uniquement sur France Bleu.