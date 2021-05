Journée spéciale : France Bleu rend hommage à Bob Marley pour les 40 ans de sa disparition

Le 11 mai 1981, Bob Marley décédait à Miami des suites d’un cancer à l’âge de 36 ans. 40 après, celui qui est surnommé le pape du reggae continue de faire vibrer la planète avec ses titres devenus légendaires.

Avec plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde, il reste le symbole de la contestation universelle, de l’émancipation et de la liberté.

Une carrière légendaire

Bob Marley passe son adolescence dans un ghetto de Kingston en Jamaïque après avoir quitté la misère de la campagne. Il arrête l’école à 14 ans et démarre sa carrière musicale à 17 ans.

Après l’enregistrement d’un premier titre, il forme un trio vocal avec Bunny Wailer et Peter Tosh : The Wailers. Ensemble, ils rencontrent le succès en Jamaïque.

Après un séjour aux États-Unis au cours duquel il devient resta, il rentre en Jamaïque à la fin des années 60. Il signe avec le label Island et sort ses deux premiers albums avec The Wailers au début des années 70.

En 1974, Bob Marley enregistre Natty Dread son premier album solo. S’en suit la carrière qu’on lui connaît avec une succession d’albums devenus mythiques (Rastaman Vibration en 1976, Exodus en 1977, Survival en 1979 et Uprising en 1980).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le porte-parole de tout un peuple

À travers son destin hors du commun, Bob Marley a représenté les espoirs de tout un peuple jamaïcain.

Ses chansons véhiculaient un message de paix, militant pour l’unité du monde, la liberté, l’amour et le courage de se battre face à l’injustice et à la misère.

Figure emblématique de la musique de ces dernières décennies, il continue de bercer toutes les générations et rappelle que la musique peut aussi être engagée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Journée spéciale sur France Bleu

"Iron Lion Zion", "One Love", "Jammin", "Is this love", No Woman no cry'", "Get up, stand up"... Toute la journée, sur France Bleu, écoutez les plus beaux titres de Bob Marley dans une programmation musicale spéciale.

Dès 22h, dans France Bleu part en live, revivez les meilleurs moments des concerts du King du reggae.