Journée spéciale francophonie : Votez pour vos chansons préférées

La journée internationale de la Francophonie du 20 mars, permet comme chaque année aux francophones de plus de 70 pays de fêter la langue française dans sa diversité. France Bleu la célèbre à travers la musique et vous laisse les commandes de sa programmation.

Vous êtes plutôt Gainsbourg ou Bashung ? Angèle ou MC Solaar ? Julien Clerc ou Vianney ? Les Innocents ou Céline Dion ? Renaud ou Johnny ? Exprimez vos coups de cœur pour la chanson en français, en votant pour vos dix titres préférés parmi nos 40 propositions. Les 25 premiers seront diffusés tout au long de notre journée spéciale le vendredi 20 mars.

Votez dès maintenant !

France Bleu Blanc Hits, l'émission

Du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, Robin Grimaldi met en avant l’actualité des artistes francophones, joue avec vous et s’affirme comme la radio au Top sur la musique, les classements, les tournées, la musique sur les réseaux sociaux, etc... France Bleu Blanc Hits et un rendez-vous incontournable pour ceux qui aime la musique.