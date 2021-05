Journée spéciale : Gwennyn est l'invitée de France Bleu Breizh Izel ce mercredi 5 mai

A l'occasion de la sortie de son nouvel album le 7 mai "Immram", Gwennyn passe la journée avec vous en direct dans les studios de France Bleu Breizh Izel ! Vous voulez lui poser des questions, cuisiner ou jouer avec elle ?

La voix de Gwennyn vous emplit et vous transporte. Loin, très loin

Au-dessus des falaises et des océans. Pure et aérienne, elle épouse les flots sonores, ensorcelle les forêts denses, et parfois se fait tellurique. » Chronique de « L’ENA hors les murs » – février 2019 Pour ce septième opus intitulé Immram, Gwennyn nous embarque pour une odyssée celtique à travers un océan de rêves éveillés et d’émotions battus par les grands vents d’Ouest. Elle a convié le Bagad de Lann Bihoué pour cette aventure. Onze titres inédits ponctuent cette odyssée dont « War an Hent » et « Kimiad » (reprise d’un chant traditionnel popularisé par Alan Stivell) avec le Bagad de Lann-Bihoué, « Mizioù Du » avec Soïg Sibéril et « Me gav hir an amzer », un cantique vannetais connu également sous le nom de « Karantez doc’h Doue ». Immram est un album qui apporte de l’espoir et de la lumière grâce à des textes inspirés, une belle voix sensuelle, la magie des arrangements de Patrice Marzin et enfin l’équipage de talentueux musiciens qui l’accompagne depuis de nombreuses années : Patrice Marzin (guitares, programmations), David Pasquet (bombarde), Kevin Camus (uilleann pipe et flûtes), Manu Leroy (basse), Yvon Molard (percussions), Ronan Rouxel (violons et mandolines).

Concert de lancement avec le Bagad de Lann-Bihoué : le samedi 29 mai 2021 – Les Jardins de l’Evêché – Quimper - 20 H 30

Gwennyn - Immram - Eric Legret

Journée spéciale :

8h30/9h : interview de Gwennyn

10h/11h : On cuisine avec Gwennyn

11h/12h : Jeu "Cap ou pas Cap" avec Gwennyn

16h40/17h : l'Happy Hour avec Gwennyn

19h40/20h : "Breizh Storming" émission en langue bretonne avec Gwennyn

Le nouvel album de Gwennyn "Immram" à gagner toute la journée

"War an hent" (sur la route) avec la participation du bagad de Lann Bihoué". Cette chanson est en hommage à la Redadeg, course pour la langue bretonne qui se déroulera du 21 au 29 mai 2021