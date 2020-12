Journée spéciale John Lennon sur France Bleu

Saviez-vous qu’avant de se lancer en solo en 1970 après la séparation des Beatles, John Lennon (1940 - 1980) n’avait écrit lui-même qu’une seule chanson sur les 200 composées et co-signées avec Paul Mac Cartney ? Présente sur le mythique "Album blanc" (1968), Revolution est d’ailleurs le premier morceau ouvertement politique des quatre garçons dans le vent.

"Revolution" : un titre programmatique écrit par John Lennon

Incitant à changer le monde sans passer par la destruction, le texte contient déjà en substance tout l’engagement de Lennon pour un soulèvement général mais non violent - contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser d’ailleurs.

L’engagement pacifiste au cœur de sa musique

Un pacifisme fervent et chevillé au corps qu’il place au cœur de sa musique quand il prend son envol, en produisant dès 1969 le mythique album Imagine dont vous entendrez ce 8 décembre le morceau éponyme désormais cultissime, ainsi que le très beau Jealous guy. Préparez aussi vos oreilles pour son troisième single solo datant de 1970, le rocailleux et galvanisant Instant Karma ! (We All Shine On), seule collaboration de Lennon et George Harrison en dehors du groupe, ce dernier y jouant de la guitare.

La présence incontournable de Yoko Ono

Yoko Ono, l’épouse de John Lennon, est une présence incontournable à ses côtés pendant la décennie précédant la disparition du chanteur. Très investie dans la gestion de sa carrière, elle participe à l’orchestration avec le Plastic Ono Band, chante également avec lui et apparaît dans ses clips.

Un véritable culte posthume

Décidé à accorder plus de temps à Yoko et leur jeune fils, Sean, Lennon se produit une dernière fois sur scène en 1975 avant d’opérer un retour en 1980 avec l’album Double fantasy sur lequel figurent (Just like) Starting over et Woman que vous entendrez sur notre antenne ce jour. Assassiné devant chez lui à New York le soir du 8 décembre 1980 par un fan psychotique, Lennon deviendra vite une figure mythique et le disque s’écoulera en quelques mois à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde.

La playlist John Lennon France Bleu de ce mardi 8 décembre 2020 :

- (Just like) starting over

- Imagine

- Instant Karma ! (We All Shine On)

- Jealous guy

- Woman

- Revolution