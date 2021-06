Journée spéciale KALAKAN sur France Bleu Pays Basque le jeudi 17 juin

Bixente Etchegaray, Jamixel Bereau et Xan Errotabehere, les chanteurs de Kalakan, dans les studios de France Bleu Pays Basque

A l'occasion de la récente sortie de l'album "Artizar", France Bleu Pays Basque invite le trio Kalakan pour une journée spéciale, le jeudi 17 juin : dès 8h30, Jamixel Bereau, Xan Errotabehere et Bixente Etchegaray participent aux diverses émissions, cuisine, jeu, Mag Basque, rugby, ils nous parlent de leur parcours, de leur actualité, et nous présentent les titres de ce très bel album, un moment de partage et de bonne humeur garanti !

Kalakan renouvelle le chant basque

Kalakan est un des groupes majeurs du Pays Basque depuis plusieurs années, ce sont trois artistes confirmés, Jamixel Bereau de Saint Pée sur Nivelle, Bixente Etchegaray d'Hasparren et Xan Errotabehere de Saint Martin Martin d'Arrossa.

Kalakan, c'est un style "bask-neo-trad" basé sur les polyphonies de leurs voix extraordinaires, ils chantent a cappella ou accompagnés d'instruments traditionnels variés - alboka, xirula, ttun ttun, percussions, harmonium indien, flûtes...

Kalakan est un groupe de scène, dont la puissance et l'énergie des chants touchent à coups sûrs le public, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs.

Ils revisitent le répertoire traditionnel basque, et proposent également des chants du monde, en mode polyphonique.

