Journée spéciale Kool and the Gang

Kool and the Gang, qui a régné en maître sur le disco-funk dans les années 70-80 vient de perdre son cofondateur Ronald Bell. France Bleu rend hommage au groupe mythique avec une programmation musicale spécifique composée de tous leurs plus grands hits.

Programmation spéciale

Ladies night, Celebration, Cherish ou encore Fresh, tous ces titres inoubliables font encore danser la planète aujourd'hui, plus de quarante ans après leur sortie. Et pourtant le groupe se prédestinait plutôt à un autre genre musical, je jazz.

Les frères Robert et Ronald Bell ont fondé leur premier groupe Jazziacs, en 1964, avec des amis d'enfance et de lycée. À l'époque ils écumaient les clubs de jazz et accompagnaient d'autres artistes sur scène, avant de prendre le nom définitif de Kool and the Gang en 1969. Une alchimie parfaite se dégageait du groupe, porté notamment par Ronald Bell, qu'on appelait Kool. Très inspiré de James Brown, c'est lui qui a notamment co-écrit plusieurs des chansons les plus emblématiques du groupe, comme Celebration, Jungle Boogie, Ladies Night et Get Down On It.

La disparition de Ronald Bell laissera un grand vide, mais ses chansons ont laissé une emprunte qui continuera de rendre les gens heureux et de les faire danser. Pour lui rendre hommage, France Bleu bouscule sa programmation musicale ce jeudi 10 septembre, en diffusant tout au long de la journée tous les tubes du plus grand groupe de funk.

Pochettes de disques de Kool and the Gang © Radio France - Discothèque de Radio France

Let's Dance

Ce samedi 12 septembre dès 22h30, sortez vos vestes à paillettes et vos pantalons à pattes d'éléphant. Votre émission Let's Dance, le meilleur des tubes funk et dance, célèbre Kool And The Gang, pour danser devant le poste !