Journée spéciale Vianney sur France Bleu

"N'attendons pas", c'est le titre du nouvel album de Vianney. Quatre ans après la sortie de son deuxième opus et ses 850 000 exemplaires vendus, le chanteur originaire de Pau est de retour.

Enfermé de longs mois dans son studio en banlieue parisienne, en tête à tête avec son piano, il a peaufiné ses onze nouvelles chansons à la manière d'un artisan. Sept d'entre elles seront à découvrir sur notre antenne tout au long de la journée ce vendredi 30 octobre. Il racontera également les coulisses de ce grand retour dans une interview exclusive pour France Bleu.

Pour ce nouvel album, j'ai mis les mains dans le cambouis.

Ses chansons "faites maison", comme l'artiste aime les présenter, sont très personnelles et font référence aux personnes qui lui sont chères (sa belle-fille, son grand-père décédé, un ami sans-abri) et à des sentiments universels (l'urgence de vivre, l'échec, l'engagement sur le long terme).

Après "N'attendons pas", le premier tube issu de ce nouvel opus, Vianney a dévoilé "Beau-papa" dont le clip est à découvrir depuis quelques jours :

Vianney a d'ores et déjà annoncé des dates de concerts en 2021 pour le plus grand bonheur de ses fans. Il sera notamment les 11, 12, 13 et les 29, 30 et 31 mars à l'Olympia à Paris. Alors, n'attendons pas !