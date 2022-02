Joyce Jonathan rejoint les Enfoirés : "C'est l'une des consécrations d'un chanteur de variétés"

Difficile à croire que c'est la toute première fois que Joyce Jonathan va faire son apparition dans le concert des Enfoirés tant ses chansons y ont été reprises ! Et pourtant, la voilà sur la scène du Sud de France Arena à Montpellier au milieu des historiques que sont Zazie, Patrick Bruel, Jenifer ou encore Catherine Lara... Et très clairement c'est une grande fierté pour la chanteuse : "C'est une vraie chance, c'est l'une des consécrations d'un chanteur de variétés françaises. C'est un show que je regarde depuis toute petite".

Un rendez-vous de bon sens pour Joyce Jonathan : "C'est quelque chose qu'on ne devrait plus observer dans la rue... quelqu'un qui n'a pas de toit et qui ne peut pas boire ni manger, ça paraît insensé. Je trouve ça génial qu'il y ait des mots simples, qu'il y ait des personnes simples qui aient créé ce monument des Restos du Cœur et des Enfoirés". L'engagement va au-delà des concerts pour la chanteuse de "Ca ira" : "Être Enfoirée, c'est avoir une conscience, tout le temps ! On peut tous être Enfoiré tous les jours en faisant des dons, en allant aider aux Restos, ou faire des courses. Il n'y a jamais assez, on voit encore des personnes dormir dehors".

Les tournages se sont déroulés au mois de Janvier ! Un "gros show" sur lequel elle ne peut rien nous dire pour ne pas "divulgâcher" les multiples surprises !

Joyce Jonathan fait son entrée chez les Enfoirés Copier

"Une super expérience" pendant laquelle beaucoup de décisions se prennent au dernier moment : "C'est ça tout le jeu, c'est une super expérience qui nous apprend à s'adapter". Si elle n'a pu faire qu'une des trois soirées programmées, elle a pu retrouver des amies en Zazie, Anne Sila ou encore Nolwenn Leroy : "C'est trois filles que j'adore. J'ai eu un super accueil". Et surtout, Joyce Jonathan a pu tourner dans le clip de la chanson 2022 des Enfoirés : "Il y aura toujours un rendez-vous".

Rendez-vous le 4 Mars pour découvrir les premiers pas de Joyce Jonathan dans la troupe des Enfoirés sur France Bleu à 21h ! Dès le 28 février, France Bleu, radio partenaire des Restos, vous emmène en exclusivité dans les coulisses de ce show pas comme les autres !