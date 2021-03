Joyeux anniversaire Abd Al Malik

Réécoutez Pierre Nuss qui s'enflamme un peu Copier

Ce dimanche, nous fêterons l’anniversaire de Régis Fayette-Mikano. Wer ìsch dann dess? Il est né le 14 mars 1975 dans le 14e arrondissement de Paris, d'un père haut fonctionnaire de la République du Congo. Entre 1977 et 1981, il vit avec sa famille à Brazzaville. À son retour en France en 1981, il grandit dans une cité HLM du quartier du Neuhof à Strasbourg, après le divorce de ses parents, où sa mère l'élève seule avec ses six frères et sœurs. Grâce notamment à une enseignante qui l'oriente vers le collège privé Sainte-Anne à Strasbourg, il poursuit ses études. Délinquant, il s’en sort rapidement, gagne sa bataille contre la dyslexie et se met à l'écriture. Il est admis au lycée Notre-Dame des Mineurs, puis intègre l'Université Marc Bloch dans un double cursus philosophie et lettres classiques. Il fonde en 1988, avec son frère aîné Bilal et son cousin Aissa, le groupe de rap N.A.P. New African Poets.Je me rappelle que certains disaient Neuhof Anti Paris, à l’époque.

Abd al Malik, car c’est bien de lui dont on parle, se convertit à l’islam et choisit son nom de conversion et de scène en référence à son propre nom de naissance. Son prénom « Régis », qui signifie « du roi » en latin, se dit « Malik » en arabe. Cinq albums solo depuis 2004, le face à face des cœurs, Gibraltar, puis Dante, Château Rouge et Scarifications, un livre fait de tolérance et d’intégration et un film tiré de ce livre, qu’Allah bénisse la France. Abd Al Malik est un artiste complet, capable de remettre à sa sauce du Brel ou du Nougaro. Son univers, ses titres, toujours de la poésie et de la bienveillance. Joyeux 46e anniversaire, à Abd al Malik, aujourd’hui parisien, mais forgé en Alsace, dans le quartier du Neuhof.