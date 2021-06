Julie Zenatti en concert à La Cigale avec France Bleu Paris le 20 juin

C'est une bien belle ambition que celle de Julie Zenatti : Refaire danser les fleurs. C'est le nom de son dernier album, ou plutôt son premier... en tant que productrice. Pour accompagner cet album sorti en plein coeur de la pandémie, Julie Zenatti part en tournée dès le 19 juin à Lille. Le 20 elle sera à La Cigale à Paris, en partenariat avec France Bleu Paris.

Le weekend est à ... Julie Zenatti

L'ex Fleur-de-Lys a rendu visite à France Bleu Paris ce 12 juin pour une matinée qui lui était consacrée. Du rire, des infos, son gros mots préférés... bref, on a parlé de tout avec Julie ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance était bonne ce samedi :

Entourée de Ségolène Alunni et ses boys, Julie Zenatti s'est confiée sur la reprise de la tournée : "ça me semble irréel... je ne sais plus si je suis chanteuse, ça me fait très bizarre. Je ne suis pas vraiment remonté sur scène et je me demande si je sais encore comment faire".

Nans Dissoubray, Julie Zenatii, Ségolène Alunni et Benoît Prospero ! © Radio France

Julie Zenatti au micro de Ségolène Alunni Copier

Nans Dissoubray a rendu hommage à la cathédrale de Notre Dame concluant même sa chronique sur une proposition plus que coquine sur les chansons de Julie Zenatti...

